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رياضة

يونايتد يهزم أرسنال بركلات الترجيح ويتقدم في كأس الاتحاد

Lebanon 24
12-01-2025 | 02:00
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سجل جوشوا زيركزي ركلة الترجيح الحاسمة ليقود عشرة لاعبين من مانشستر يونايتد للفوز على أرسنال في ملعب الإمارات ليتقدم للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة المثيرة بالتعادل 1-1.
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تقدم يونايتد في الدقيقة 52 بتسديدة برونو فرنانديز من داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعادل جابرييل بعد 11 دقيقة أخرى عقب طرد ديوجو دالوت لاعب يونايتد لحصوله على الإنذار الثاني.

وتصدى ألتاي بايندير حارس يونايتد بشكل رائع لركلة جزاء نفذها قائد أرسنال مارتن أوديغارد قبل أن يهدر أرسنال عدة فرص لحسم المباراة.

وسيعرف يونايتد منافسه في الدور الرابع عندما يتم سحب القرعة في وقت لاحق يوم الأحد.
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