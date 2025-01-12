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رياضة

برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسبانية في السعودية

Lebanon 24
12-01-2025 | 17:36
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توّج فريق برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسبانية على حساب نظيره ريال مدريد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدّة السعودية.
سجل برشلونة أربعة أهداف في الشوط الأول ليقلب تأخره بهدف وصمد تحت الضغط بـ10 لاعبين خلال معظم فترات الشوط الثاني ليهزم ريال مدريد .(5-2)
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ولعب برشلونة بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 57 بعدما طرد الحكم حارس مرمى برشلونة فويتشيخ تشيزني عقب عرقلته كيليان مبابي الذي كان منفرداً بالبولندي خارج المنطقة مباشرة.

وكان مبابي افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد انطلاقة سريعة، مستغلاً تمريرة من فينيسيوس جونيور ليكلل هجمة مرتدة سريعة.

لكن الردّ لم يتأخّر كثيراً، إذ أدرك لامين يامال التعادل بعد مجهود فردي رائع توغل خلاله داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 22.

وبعد مرور أكثر من نصف ساعة بقليل من عمر المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة برشلونة بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب لتدخل متهور من إدواردو كامافينغا ضد جابي داخل المنطقة.

ونجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 36.

وبعد ثلاث دقائق، عزز رافينيا تقدم فريقه بضربة رأس قوية مستغلاً عرضية متقنة من جول كوندي من الجهة اليمنى.

وسجّل أليخاندرو بالدي الهدف الرابع في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع مكللاً هجمة مرتدة سريعة بعدما فقد لاعبو ريال الكرة من ركلة ركنية قرب منطقة جزاء برشلونة بعد انطلاقة رائعة من رافينيا.
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