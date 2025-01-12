15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-4
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
باريس سان جيرمان تجاوز سانت إيتيان بثنائية
Lebanon 24
12-01-2025
|
18:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجاوز باريس سان جيرمان ضيفه سانت إيتيان 2-1 الأحد ضمن المرحلة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ووقّع على ثنائية الفريق الباريسي عثمان ديمبيلي 13 ومن ركلة جزاء 23، فيما وقّع على هدف سانت إيتيان الوحيد الجورجي زوريكو دافيتاشفيلي 64.
Advertisement
وعزّز الفريق الباريسي صدارته لجدول الترتيب بـ43 نقطة، أما سانت إيتيان فتجمد رصيده عند النقطة 16 في المركز 16.
وواصل ديمبيلي تألقه داخل المستطيل الأخضر بعدما كان أهدى قبل 7 أيام نادي العاصمة لقب كأس الأبطال بهدف المباراة الوحيد أمام موناكو على ملعب 974 المونديالي في قطر، رافعاً عدد أهدافه مع بداية العام الجديد إلى ثلاثة.
وحافظ سان جيرمان على سجله خالياً من الخسارة في الدوري، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في أربع.
Advertisement
الأكثر قراءة
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
11:30 | 2025-01-12
12/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإسم عند فخامته"
Lebanon 24
"الإسم عند فخامته"
01:30 | 2025-01-12
12/01/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
10:33 | 2025-01-12
12/01/2025 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:00 | 2025-01-12
12/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
01:50 | 2025-01-12
12/01/2025 01:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:36 | 2025-01-12
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسبانية في السعودية
16:00 | 2025-01-12
أتلتيكو مدريد يفلت من فخ أوساسونا ويعتلي صدارة الليغا
14:00 | 2025-01-12
الأهلي يكشف حالة وسام أبو علي بعد العودة من كوت ديفوار
12:23 | 2025-01-12
طفلة تتجاهل صلاح وتضعه في موقف محرج
11:47 | 2025-01-12
في نهائي السوبر الإسباني.. ما سر غياب رئيس ريال مدريد عن الاجتماع التقليدي قبل مواجهة برشلونة؟
10:07 | 2025-01-12
حادثة مرعبة.. هذا ما حدث مع فريق بيراميدز على متن الطائرة!
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 04:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 04:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
13/01/2025 04:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24