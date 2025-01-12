باريس سان جيرمان تجاوز سانت إيتيان بثنائية

تجاوز باريس سان جيرمان ضيفه سانت إيتيان 2-1 الأحد ضمن المرحلة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووقّع على ثنائية الفريق الباريسي عثمان ديمبيلي 13 ومن ركلة جزاء 23، فيما وقّع على هدف سانت إيتيان الوحيد الجورجي زوريكو دافيتاشفيلي 64.

Advertisement وعزّز الفريق الباريسي صدارته لجدول الترتيب بـ43 نقطة، أما سانت إيتيان فتجمد رصيده عند النقطة 16 في المركز 16. ووقّع على ثنائية الفريق الباريسي عثمان ديمبيلي 13 ومن ركلة جزاء 23، فيما وقّع على هدف سانت إيتيان الوحيد الجورجي زوريكو دافيتاشفيلي 64.وعزّز الفريق الباريسي صدارته لجدول الترتيب بـ43 نقطة، أما سانت إيتيان فتجمد رصيده عند النقطة 16 في المركز 16.

وواصل ديمبيلي تألقه داخل المستطيل الأخضر بعدما كان أهدى قبل 7 أيام نادي العاصمة لقب كأس الأبطال بهدف المباراة الوحيد أمام موناكو على ملعب 974 المونديالي في قطر، رافعاً عدد أهدافه مع بداية العام الجديد إلى ثلاثة.



وحافظ سان جيرمان على سجله خالياً من الخسارة في الدوري، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في أربع.



