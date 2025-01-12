قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي تسفر عن مواجهة سهلة لليفربول

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي جرى سحبها اليوم الأحد، عن مواجهة سهلة لمتصدر ترتيب الدوري نادي ليفربول.

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ووضعت القرعة ليفربول في مواجهة بلايموث أرغيل متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، بينما اصطدم تشيلسي بنادي برايتون ومانشستر يونايتد بنادي ليستر سيتي.وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:ليفربول # بلايموث أرغيلمانشستر يونايتد # ليستر سيتيبرايتون # تشيلسيليدز يونايتد # الفائز من مباراة ميلوو ضد داغنهام وريدبريدجالفائز من مباراة برستون وشارلتون # وايكومبإكستر سيتي # نوتنغهام فورستكوفنتري سيتي # إبسويتش تاونبلاكبيرن # ولفرهامبتونالفائز من مباراة مانسفيلد ضد ويغان # فولهامبرمينغهام # نيوكاسلإيفرتون # بورنموثأستون فيلا # توتنهامساوثهامبتون # بيرنليالفائز من مباراة ليتون أورينت ضد ديربي كاونتي # مانشستر سيتيدونكاستر # كريستال بالاسستوك سيتي # كارديف.ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي خلال الفترة بين السابع والعاشر من فبراير المقبل.الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنكليزي على حساب جاره مانشستر سيتي.