قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي تسفر عن مواجهة سهلة لليفربول

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي جرى سحبها اليوم الأحد، عن مواجهة سهلة لمتصدر ترتيب الدوري نادي ليفربول.
ووضعت القرعة ليفربول في مواجهة بلايموث أرغيل متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، بينما اصطدم تشيلسي بنادي برايتون ومانشستر يونايتد بنادي ليستر سيتي.
وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:
ليفربول # بلايموث أرغيل
مانشستر يونايتد # ليستر سيتي
برايتون # تشيلسي
ليدز يونايتد # الفائز من مباراة ميلوو ضد داغنهام وريدبريدج
الفائز من مباراة برستون وشارلتون # وايكومب
إكستر سيتي # نوتنغهام فورست
كوفنتري سيتي # إبسويتش تاون
بلاكبيرن # ولفرهامبتون
الفائز من مباراة مانسفيلد ضد ويغان # فولهام
برمينغهام # نيوكاسل
إيفرتون # بورنموث
أستون فيلا # توتنهام
ساوثهامبتون # بيرنلي
الفائز من مباراة ليتون أورينت ضد ديربي كاونتي # مانشستر سيتي
دونكاستر # كريستال بالاس
ستوك سيتي # كارديف.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي خلال الفترة بين السابع والعاشر من فبراير المقبل.
الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنكليزي على حساب جاره مانشستر سيتي.