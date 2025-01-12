Advertisement

رياضة

قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي تسفر عن مواجهة سهلة لليفربول

Lebanon 24
12-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1305163-638723432193741424.png
Doc-P-1305163-638723432193741424.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي جرى سحبها اليوم الأحد، عن مواجهة سهلة لمتصدر ترتيب الدوري نادي ليفربول.
 
ووضعت القرعة ليفربول في مواجهة بلايموث أرغيل متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، بينما اصطدم تشيلسي بنادي برايتون ومانشستر يونايتد بنادي ليستر سيتي.

وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:

ليفربول # بلايموث أرغيل

مانشستر يونايتد # ليستر سيتي

برايتون # تشيلسي

ليدز يونايتد # الفائز من مباراة ميلوو ضد داغنهام وريدبريدج

الفائز من مباراة برستون وشارلتون # وايكومب

إكستر سيتي # نوتنغهام فورست

كوفنتري سيتي # إبسويتش تاون

بلاكبيرن # ولفرهامبتون

الفائز من مباراة مانسفيلد ضد ويغان # فولهام

برمينغهام # نيوكاسل

إيفرتون # بورنموث

أستون فيلا # توتنهام

ساوثهامبتون # بيرنلي

الفائز من مباراة ليتون أورينت ضد ديربي كاونتي # مانشستر سيتي

دونكاستر # كريستال بالاس

ستوك سيتي # كارديف.


ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنكليزي خلال الفترة بين السابع والعاشر من فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنكليزي على حساب جاره مانشستر سيتي.
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2025-01-13
00:00 | 2025-01-13
18:02 | 2025-01-12
17:36 | 2025-01-12
16:00 | 2025-01-12
14:00 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24