بعد خماسية برشلونة.. قناة ريال مدريد تغير نهجها

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "على غير المعتاد بعد مباراة لريال مدريد، غيرت القناة التلفزيونية الرسمية للنادي الملكي جدول بثها عقب الخسارة (5-2)، حيث عرضت فيلما بعد وقت قصير جدا من تتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني". واعتادت قناة ريال مدريد على انتقاد قرارات التحكيم عقب مباريات الميرنجي، أيا كانت نتيجة اللقاء.وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "على غير المعتاد بعد مباراة لريال مدريد، غيرت القناة التلفزيونية الرسمية للنادي الملكي جدول بثها عقب الخسارة (5-2)، حيث عرضت فيلما بعد وقت قصير جدا من تتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني".

وأضافت: "خطوة تلفت الانتباه، خاصة أنه في مناسبات سابقة، عندما كان ريال مدريد يسقط أمام برشلونة، كانت القناة تستمر في بث برنامجها المعتاد للنقاشات، لكن هذه المرة لم يتم التطرق فيه حتى لقرارات الحكم خيل مانزانو".



وتابعت: "بالطبع، كانت هناك بعض الانتقادات الذاتية، لكنها جاءت متماشية مع تصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي، ودون إثارة أي جدل قد يضر بمصلحة النادي".



وختمت: "عقب انتهاء حديث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، غيرت القناة البث وبدأت عرض فيلم قديم بعنوان (فارس الفجر)". (كووورة)

غيرت قناة ريال مدريد، جدول البث الخاص بها عقب خسارة الميرنجي (2-5)، أمس الأحد، أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.