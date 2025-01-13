Advertisement

رياضة

بعد خماسية برشلونة.. قناة ريال مدريد تغير نهجها

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1305455-638723764429608392.png
Doc-P-1305455-638723764429608392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيرت قناة ريال مدريد، جدول البث الخاص بها عقب خسارة الميرنجي (2-5)، أمس الأحد، أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
 
 
واعتادت قناة ريال مدريد على انتقاد قرارات التحكيم عقب مباريات الميرنجي، أيا كانت نتيجة اللقاء.
Advertisement

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "على غير المعتاد بعد مباراة لريال مدريد، غيرت القناة التلفزيونية الرسمية للنادي الملكي جدول بثها عقب الخسارة (5-2)، حيث عرضت فيلما بعد وقت قصير جدا من تتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني".
 
وأضافت: "خطوة تلفت الانتباه، خاصة أنه في مناسبات سابقة، عندما كان ريال مدريد يسقط أمام برشلونة، كانت القناة تستمر في بث برنامجها المعتاد للنقاشات، لكن هذه المرة لم يتم التطرق فيه حتى لقرارات الحكم خيل مانزانو".

وتابعت: "بالطبع، كانت هناك بعض الانتقادات الذاتية، لكنها جاءت متماشية مع تصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي، ودون إثارة أي جدل قد يضر بمصلحة النادي".

وختمت: "عقب انتهاء حديث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، غيرت القناة البث وبدأت عرض فيلم قديم بعنوان (فارس الفجر)". (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:06 | 2025-01-13
02:00 | 2025-01-13
00:00 | 2025-01-13
23:00 | 2025-01-12
18:02 | 2025-01-12
17:36 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24