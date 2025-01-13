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رياضة
حزن كبير.. وفاة بطلة دولة عربية بعمر 18 عاماً!
Lebanon 24
13-01-2025
|
08:06
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توفيت بطلة الجزائر برياضة الكاراتيه بوشوارب سلسبيل ملاك أمس الأحد، عن عمر يناهز 18 عاما بمنزلها في عين مليلة، حسبما أعلنته مديرية الشباب والرياضة لأم البواقي.
وبحسب صفحة مديرية الشباب والرياضة لولاية أم البواقي، فإن اللاعبة كانت توجت بطلة للجزائر للمرة الثانية على التوالي نهاية الشهر الماضي.
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وقدمت مديرية الشباب، تعازيها إلى أسرة الفقيدة والأسرة الرياضية، فيما لم يُكشف عن تفاصيل أخرى، بخصوص وفاة صاحبة الـ 18 ربيعا. (روسيا اليوم)
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