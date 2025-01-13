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رياضة

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.. بطل العالم السابق في الوزن الثقيل يعلن اعتزاله!

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:00
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أعلن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، اعتزاله الملاكمة.
 
وقال فيوري البالغ من العمر 36 عامًا في رسالة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأكون مختصرًا. أود أن أعلن اعتزالي الملاكمة. لقد كانت تجربة ممتعة للغاية."
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وخاض فيوري نزاله الأخير في كانون الاول، عندما خسر المواجهة المكررة أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في الرياض.

وعند سؤاله بعد المنازلة عما إذا كان الجمهور سيراه مجددا على الحلبة، أجاب فيوري: قد يحدث ذلك، وقد لا يحدث. من يعرف؟

وسبق لفيوري أن توج بطلاً للعالم عن الوزن الثقيل مرتين حاصداً رقما قياسياً بـ 34 إنتصاراً مقابل خسارتين وتعادل واحد.

لكنّ فيوري لطالما اتخذ قرارات حول مستقبله في الرياضة ثم عاد عنها.
 
إذ أعلن البريطاني ابتعاده عن اللعبة بعد فوزه على ديليان وايت فيأبريل 2022، لكنه عاد إلى المنافسة بعدها بعام. (العربية) 

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