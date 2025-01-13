مدرب ليفربول: فورست منافس قوي واللقاء سيكون تحديًا صعبًا

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ورغم أن ليفربول لم يخسر خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، فإن سلوت كان يدرك أن فريق فورست بقيادة مدربه نونو إسبريتو سانتو منافس خطير.وقال سلوت للصحفيين قبل مواجهة الفريقين بالدوري الثلاثاء:" قلت دائما إن أفضل وقت للحكم على جدول الترتيب يكون في منتصف الموسم. إنهم في نفس مستوى بقية الفرق لذا فهم بالتأكيد فريق ينافسنا بجانب الفرق الأخرى، إذا نظرت لطريقة لعبهم ونتائجهم، ستجد أنهم يستحقون الفوز. سيكون تحقيق نتيجة إيجابية تحديا صعبا للغاية بالنسبة لنا".وقال سلوت إنه بالرغم من أن الخسارة كانت مؤلمة في هذه الأثناء، فإن نتيجة كتلك أمامهم لم تعد لتبدو وكأنها صادمة.أضاف: أتوقع أن تكون الأجواء (في ملعب سيتي غراوند) مشحونة منذ البداية، لذا فإن هذا يجعل من المهم للغاية الحد من السماح لهم بالهجوم أكثر. إنهم فريق نادرا ما يستقبل أهدافا. إنهم لا يخاطرون كثيرا في بناء اللعب، لذا عندما يفقدون الكرة، فإنهم يمتلكون العديد من اللاعبين خلفها ويدافعون 11 لاعبا.وزاد: إنهم يمتلكون فريقا مجتهدا بدون الكرة ويمكنهم أيضا الاحتفاظ بالكرة. (المهاجم) كريس وود هو مثال جيد للغاية على ذلك. سجلوا أهدافا وشكلوا تهديدا كبيرا من خلال الهجمات المرتدة، لكنهم يتمتعون أيضا بالجودة عندما يريدون اللعب بالكرة.وختم سلوت: قام نونو بعمل رائع في تنفيذ أسلوب لعب يناسب اللاعبين.