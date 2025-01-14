غوارديولا ينفصل عن زوجته.. بعد علاقة دامت 30 عاما

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أشار تقرير من صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا، انفصل عن زوجته بعد علاقة استمرت 3 عقود.وقالت الصحيفة إنه في كانون الاول الماضي، قرر غوارديولا وزوجته كريستينا سيرا، الطلاق، بعد علاقة دامت 30 عاما.وأخبر الزوجان "الدائرة المقربة" لهما بالخبر، وشددا على سرية القصة وعدم الدخول بالتفاصيل مع الصحافة العالمية.وكان غوارديولا قد تزوج من كريستينا في عام 2014، ولكنه تعرف عليها قبل ذلك عندما كانت تبلغ من السن 18 عاما فقط، وتعمل في محل الملابس التابع لعائلتها "سيرا كلاريت".ولدى غوارديولا وزوجته 3 أبناء، وهم ماريا (24 عاما)، وماريوس (22 عاما)، وفالنتينا (17 عاما).