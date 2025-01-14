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رياضة

لاعب شطرنج روسي يبلغ من العمر 9 سنوات يحقق رقما قياسيا عالميا

Lebanon 24
14-01-2025 | 04:26
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حقق لاعب الشطرنج الروسي رومان شوجييف البالغ من العمر تسع سنوات رقما قياسيا عالميا، وفقا لما ذكره موقع Chess.com.
شوجييف أصبح أصغر لاعب في التاريخ يحقق لقب ماستر الدولي، وبحسب المصدر، حدث ذلك في بطولة صربيا والتي أقيمت في كانون الاول الماضي.
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وحصل الطفل الروسي على أول نقطة ماستر دولية له في عمر 9 سنوات و10 أشهر و7 أيام، ويأتي هذا بعد شهر تقريبا من الرقم القياسي السابق، الذي حققه لاعب الشطرنج الأرجنتيني فاوستينو أورو.

وفي وقت سابق، فاز لاعب الشطرنج الروسي فولودار مورزين ببطولة العالم للشطرنج السريع، كما تقاسم الروسي يان نيبومنياشتشي المركز الأول مع النرويجي ماغنوس كارلسن في بطولة العالم للبليتز.
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