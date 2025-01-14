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رياضة
100 رياضي يعيدون ميدالياتهم في أولمبياد باريس.. ما السبب؟
Lebanon 24
14-01-2025
|
10:00
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن عدد من الرياضيين الذين شاركوا في أولمبياد باريس 2024 قد أعادوا ميدالياتهم إلى اللجنة الأولمبية بسبب "تغير شكلها".
وقالت إن اللجنة الأولمبية الدولية، أعلنت أن الميداليات التي تم تصنيعها لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس من قبل دار سك العملة الباريسية، والتي تم اعتبارها "معيبة" بسبب مشكلات في الطلاء، سيتم استبدالها.
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وأوضحت أنه حتى الآن، أعيدت حوالي 100 ميدالية إلى "دار سك العملة"، التي ستقوم بتصنيع ميداليات جديدة للرياضيين. (سكاي نيوز عربية)
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