بعد انفصاله المفاجئ عن زوجته.. أين يسكن غوارديولا؟

كشفت تقارير صحفية عن انفصال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن زوجته كريستينا سيرا بعد ارتباط دام أكثر من 30 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "إل بيريوديكو" الكتالونية، فإن القرار اتُخذ في كانون الاول الماضي، وطلب الثنائي من محيطهما إبقاء التفاصيل بعيدًا عن الإعلام.

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وغادرت كريستينا مانشستر مع أحد أبنائها وتولت إدارة شركتها للأزياء، في حين بقي غوارديولا في مانشستر.



صحيفة "ديلي ميل" أشارت إلى أن غوارديولا قد يترك قصره الفاخر في برشلونة الذي تقدر قيمته بـ8.5 مليون جنيه إسترليني بعد الانفصال. وذكر التقرير أيضًا أن غوارديولا يعيش حاليًا في شقق Deansgate CitySuites في مانشستر.



على الصعيد الرياضي، يواصل مانشستر سيتي منافسته في الدوري الإنكليزي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر ليفربول. (ارم نيوز)