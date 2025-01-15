انتقادات حادة لـ نيمار.. ما السبب؟

وجه الإعلامي الرياضي أحمد الحربي انتقادات لاذعة لنجم الهلال السعودي، نيمار داسيلفا، بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدته عن الملاعب طوال فترة تعاقده مع الفريق، مما أثر على استفادة الهلال من خدماته الفنية.

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وذكر الحربي في تصريحات تلفزيونية أن الهلال كان يواجه نقصًا في التشكيل الأساسي، وأن الإدارة لم تتحمل مسؤولية إصابات نيمار المستمرة، مشيرًا إلى أن التعاقد مع صانع ألعاب جديد كان أمرًا صعبًا في ظل وجود نيمار في الفريق.



وأكد الحربي أن نيمار لم يقدم المستوى المتوقع منه هذا الموسم، واعتبر أن تحركات الهلال في سوق الانتقالات الصيفي لم تكن كارثية، ولكن المفاوضات الشتوية ستكون أكثر صعوبة. كما أشار إلى أن نيمار لم يشارك إلا في 7 مباريات مع الهلال وسجل هدفًا واحدًا فقط منذ انضمامه في صيف 2023.



فيما ذكرت تقارير صحفية أن نيمار قد يغادر الهلال في حال انتقل إلى سانتوس البرازيلي أو إنتر ميامي الأميركي. (ارم نيوز)