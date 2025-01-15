رونالدو يقترب من تجديد عقده مع "النصر" بشروط ضخمة

تمكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي يعتبر واحدًا من أكثر الأسماء شهرة وتأثيرًا في تاريخ لعبة كرة القدم، من إحداث تغيير جذري في دوري روشن السعودي بعد انتقاله لـ "النصر"، ليس فقط على صعيد تسجيل الأهداف بل أيضًا في رفع مستوى التنافس والاهتمام الدولي. وبعد أن وقّع مع "العالمي" عقدًا يمتدّ حتى صيف 2025، تتجه الأنظار الآن إلى إمكانية تجديد عقده مع الفريق السعودي لموسم إضافي.

Advertisement

ومنذ بداية موسم 2024، بدأت تقارير الصحف تسلط الضوء على مفاوضات تجديد عقد رونالدو مع "النصر"، خاصة بعد انتشار تقارير تشير إلى أن اللاعب على وشك الاتفاق مع النادي السعودي لتمديد عقده لعام آخر حتى 2026. الصحفي السعودي عبد العزيز العصيمي أكد في تصريحاته عبر منصة "إكس"، أن الأمور باتت قريبة من الحسم، مرجحًا أن يتم تحديد مدة التجديد قريبًا، سواء لموسم واحد أو أكثر. وأشار العصيمي إلى أن النجم البرتغالي منفتح للغاية على الاستمرار مع "النصر"، مما يوضح استعداده للاستمرار في تجربته الجديدة بالمملكة العربية السعودية.

بدوره، قال الإعلامي الرياضي متعب العواد في تصريحات مع برنامج "سبورت سنتر" مساء الإثنين، إن "النصر" توصل إلى "اتفاق مبدئي" مع رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، لتجديد عقده مع الفريق الأول، والذي ينتهي في 30 حزيران 2025.



وأوضح العواد أن "العقد الجديد"؛ سيربط الأسطورة البرتغالية بـ "النصر"، لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 حزيران 2026.

من جهته، كان اللاعب قد أعرب سابقًا عن رغبته في الاستمرار في اللعب حتى يصل إلى منافسات كأس العالم 2026، وهو ما يعكس التزامه الكبير بمواصلة مسيرته الاحترافية، رغم أنه سيبلغ عامه الـ 40 في شباط المقبل. وقد أبدى رونالدو في عدة مناسبات، وخاصة في مقابلة مع موقع الدوري السعودي في كانون الثاني الجاري، شعوره بالراحة في السعودية، مؤكدًا أنه ينظر إلى مستقبله في النصر بعين التفاؤل.

شروط رونالدو لتجديد عقده

ورغم أن النجم البرتغالي أظهر انفتاحًا على التجديد، إلا أن هناك بعض الشروط التي وضعها من أجل إبرام عقد جديد مع النصر. وأكدت مصادر صحفية، من بينها منصة "Fichajes" الإسبانية، أن رونالدو يطالب بضرورة إحداث تغييرات جذرية على مستوى التعاقدات الصيفية في 2025. حيث يشترط إحضار لاعبين عالميين يعززون صفوف الفريق، خصوصًا في مركز خط الوسط. وأبرز الأسماء التي تحدث عنها كانت لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كارلوس كاسيميرو، لاعب "مانشستر يونايتد"، الذي يرى رونالدو أنه سيكون إضافة قوية في وسط الميدان لإحداث توازن أكبر للفريق.

وقد أشار النجم البرتغالي بوضوح إلى أن فريق "النصر" بحاجة إلى صفقات عالمية لا تقتصر على كاسيميرو فقط، بل تشمل أيضًا تدعيمات في كل المراكز. وهذا يعكس رغبة رونالدو في أن يظل فريقه "الأصفر" قادرًا على المنافسة على الألقاب الكبرى على الصعيدين المحلي والقاري، وليس فقط على المستوى الوطني. ويعتقد رونالدو أن "النصر" بحاجة إلى تحسين جودته في التشكيلة ليصل إلى مستوى فرق مثل "الهلال" في الدوري السعودي.



الراتب السنوي في العقد الجديد



من أبرز النقاط التي أثارت الجدل في المفاوضات، هو الراتب الذي سيحصل عليه رونالدو في حال تجديد عقده. ووفقًا للتقارير، من المنتظر أن يحصل رونالدو على دخل سنوي ضخم يصل إلى 200 مليون يورو. هذا المبلغ يشمل الراتب الأساسي وأرباحه من حقوق الصور التجارية التي يمتلكها، مما يضمن له مكانًا ضمن قائمة اللاعبين الأكثر دخلًا في العالم. هذه القيمة تؤكد مدى تأثيره الكبير على مستوى كرة القدم العالمية، وكذلك الأثر الاقتصادي الذي جلبه إلى الدوري السعودي منذ وصوله إلى "النصر".

وإذا تم تجديد عقد "صاروخ ماديرا"، سيظل نجمًا بارزًا في الدوري السعودي ويساهم في رفع مستوى التنافس على الألقاب المحلية والقارية. ومع استمراره في مسيرته مع "النصر"، سيكون الموسم الحالي نقطة مفصلية في تحقيق طموحاته. ورغم أن العديد من الأندية الأوروبية كانت ترغب في استعادته، فإن رونالدو يفضل البقاء في السعودية، مما يعكس التزامه بإنجاح تجربته في "النصر" وقيادته إلى مزيد من الإنجازات الكبرى.