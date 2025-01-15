ما حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي؟

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وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن النادي بدأ خطوات فعلية في مفاوضات لضم محمد صلاح خلال فترة قريبة، وذلك ليكون النجم العالمي ضمن صفوف الهلال خلال بطولة كأس العالم للأندية.



ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 في الولايات المتحدة، في المدة بين 15 حزيران و13 تموز 2025، وذلك بمشاركة 32 ناديا، من الاتحادات الدولية الـ6 في العالم، وهي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، واتحاد أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا، والاتحاد الأوروبي. كشف مصدر في نادي الهلال السعودي، الأربعاء، حقيقة الصورة التي نشرها رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتي ظهر فيها مرتديا القميص الأزرق لنادي الهلال السعودي.وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن النادي بدأ خطوات فعلية في مفاوضات لضم محمد صلاح خلال فترة قريبة، وذلك ليكون النجم العالمي ضمن صفوف الهلال خلال بطولة كأس العالم للأندية.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 في الولايات المتحدة، في المدة بين 15 حزيران و13 تموز 2025، وذلك بمشاركة 32 ناديا، من الاتحادات الدولية الـ6 في العالم، وهي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، واتحاد أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا، والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نادي الهلال السعودي يسعى إلى ضم محمد صلاح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بحيث يكون أحد الأعمدة الرئيسة التي يخوض بها منافسات كأس العالم للأندية بعد 6 أشهر من الأن، بما يمكن النادي من تحقيق نصرًا كبيرًا خلال هذه البطولة. (سكاي نيوز عربية)