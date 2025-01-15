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رياضة
ميرا أندرييفا إلى ثالث أدوار بطولة أستراليا للتنس
Lebanon 24
15-01-2025
|
15:00
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صعدت الروسية ميرا أندرييفا إلى الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على الملاعب الصلبة ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار.
وجاء تأهل اللاعبة الروسية المصنفة 14 في البطولة، على حساب اليابانية مويكا يوشيجيما إثر فوزها عليها بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستمرت لساعتين و19 دقيقة.
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وضربت ميرا أندرييفا (17 عاما) موعدا في الدور الثالث مع البولندية ماغدلينا فرينخ التي تغلبت بدورها على الروسية الأخرى آنا بلينكوفا بمجموعتين لواحدة ايضا، بواقع: (0-6) و(6-0) و(6-2) في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء أيضا.
المصدر: روسيا اليوم
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