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رياضة

كأس الملك: برشلونة وليغانيس وخيتافي إلى ربع النهائي

Lebanon 24
15-01-2025 | 18:10
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لحق برشلونة وليغانيس وخيتافي بفالنسيا إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بفوز الأول على ضيفه ريال بيتيس 5-1، والثاني على مضيفه ألميريا من الدرجة الثانية 3-2، والثالث على مضيفه بونتيفيدرا من الثالثة 1-0 الأربعاء في ثمن النهائي.
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وواصل برشلونة المتوج بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب 5-2 في جدة، تألقه وحجز بطاقته إلى ربع النهائي دون عناء.

وتقدّم النادي الكاتالوني في الشوط الأول بهدفين للاعب وسطه الدولي غافي (3) ومدافعه الدولي الفرنسي جوليوس كوندي (27)، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف في الثاني تناوب على تسجيلها البرازيلي رافينيا (58) وفيران توريس (67) ولامين جمال (75).
وسجّل مهاجم برشلونة المعار إلى ريال بيتيس البرازيلي فيكتور روكي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وكان فالنسيا حجز البطاقة الأولى من أرض مضيفه أورينسي من الدرجة الثالثة بالفوز عليه 2-0.

وتأهّل لاحقاً أتلتيكو مدريد بفوزه على إلتشي من الدرجة الثانية 4-0.
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