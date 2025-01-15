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رياضة

أرسنال يحسم ديربي شمال لندن

Lebanon 24
15-01-2025 | 23:30
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حسم آرسنال مواجهة ديربي شمال لندن أمام جاره وضيفه توتنهام 2-1 اليوم الأربعاء في الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وافتتح هيونغ مين سون التسجيل للضيوف في الدقيقة 25 ثم أدرك آرسنال التعادل بعد رأسية من مدافعه غابرييل حولها دومينيك سولانكي (40) إلى شباك فريقه وبعد ذلك تمكن لياندرو تروسار من منح نقاط الفوز للمدفعجية (44). 
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وحصد آرسنال مركز الوصافة برصيد 43 نقطة مقلصاً الفارق إلى 4 نقاط مع ليفربول المتصدر. (بي إن سبورتس)
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