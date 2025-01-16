باريس سان جيرمان نجا فخ إسبالي

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تجاوز باريس سان جيرمان فخ إسبالي في مسابقة كأس فرنسا بفضل انتفاضته في الدقائق الأخيرة.وتغلّب باريس سان جيرمان على مضيفه إسبالي 4-2 يوم الأربعاء ضمن الدور الثاني والثلاثين من مسابقة كأس فرنسا.ولم يحسم حامل اللقب مواجهته أمام الفريق الناشط في دوري الدرجة الخامسة فعلياً إلا مع الدقائق الأخيرة.وفاجأ الألباني جيتشي باريس سان جيرمان بهدف مع الدقيقة الثالثة ردّ عليه زائير إيمري مع الدقيقة السابعة والثلاثين.وتقدم باريس سان جيرمان بهدف دوي (67) لكن فورنيل عدّل سريعاً (71).ومنح باركولا التقدم لباريس سان جيرمان مجدداً (88) قبل أن يضيف البرتغالي غونزالو راموش الهدف الرابع من علامة الجزاء 90+2. (بي إن سبورتس)