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رياضة

على أرضه.. ليستر سيتي يسقط أمام كريستال بالاس

Lebanon 24
16-01-2025 | 00:30
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تعرّض ليستر سيتي بقيادة مدربه رود فان نيستلروي للإحراج بعد أن تعرّض للهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس 2-0 اليوم الأربعاء في الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسجل كل من جون فيليب ماتيتا (52) ومارك غويهي (78) هدفي الضيوف. (بي إن سبورتس)
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