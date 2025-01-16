على أرضه.. ليستر سيتي يسقط أمام كريستال بالاس

Advertisement

تعرّض ليستر سيتي بقيادة مدربه رود فان نيستلروي للإحراج بعد أن تعرّض للهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس 2-0 اليوم الأربعاء في الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل كل من جون فيليب ماتيتا (52) ومارك غويهي (78) هدفي الضيوف. (بي إن سبورتس)