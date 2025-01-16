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رياضة

بعد الخسارة أمام آرسنال.. بوستيكوغلو يعترف بالمسؤولية

Lebanon 24
16-01-2025 | 02:00
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لم يتهرب مدرب توتنهام أنجي بوستيكوغلو، من المسؤولية، بعد خسارة فريقه مساء الأربعاء أمام مضيفه آرسنال 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورغم البداية الصعبة، تقدم توتنهام بالنتيجة عبر قائده سون هيونج مين، قبل أن يتلقى هدفين مع نهاية الشوط الأول.
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وتراجع توتنهام إلى المركز الثالث عشر على سلم الترتيب، وهو موقع لا يلبي على الإطلاق طموحات جمهور الفريق المتعطش للوقوف على منصات التتويج.
 
وقال بوستيكوغلو في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "لم يكن أداؤنا جيدًا بما فيه الكفاية، وخاصة في الشوط الأول. كنا سلبيين للغاية. لقد سمحنا لآرسنال بالسيطرة على المباراة. كان الشوط الثاني أفضل قليلاً ولم يكن جيدًا بما فيه الكفاية. وهذا غير مقبول".

وأضاف: "في النهاية تقع المسؤولية عليّ في كيفية إعداد اللاعبين، أنا مهتم أكثر بكيفية لعبنا ولم نكن قريبين من المستوى اليوم، نعود إلى العمل ونستعد لمباراة صعبة أمام إيفرتون".

وتابع: "بالطبع تؤذيني الهزائم. هذا غير مقبول. لقد خسرنا الكثير هذا الموسم. لقد أفلتت منا الكثير من المباريات. يجب أن يتوقف هذا".

وأكمل: "لا توجد طريقة أخرى للنظر إلى الأمر. إذا استسلمت الآن، فلا فائدة من ذلك. لدينا الآن مباراة كبيرة ضد إيفرتون هذا الأسبوع. هذا هو تركيزنا". (كووورة)
 
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