هل سنرى نيمار في الدوري الأميركي؟

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أبدى أحد الأندية الأميركية رغبة قوية في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الهلال السعودي.وكشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن نادي شيكاغو فاير الأميركي، بدأ مفاوضات مع نيمار تمهيدا لضمه، وعرض على النجم البرازيلي عقدا مدته عامين.وأشارت إلى أن الهلال لم يستفد كثيرا من صفقة نيمار البالغ 32 عاما، إلى الهلال في صيف عام 2023، منذ انضمامه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث شارك اللاعب البرازيلي في 7 مباريات فقط على مدار الموسمين الحالي والماضي بقميص الزعيم، بسبب تعرضه للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".ولفتت أيضا إلى أن نيمار جونيور أرهق خزينة الهلال الذي صرف 101 مليون يورو على راتب اللاعب على مدار العام الماضي 2024.وختمت تقريرها بأن نيمار يتطلع للمشاركة في كأس العالم المقبلة 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (روسيا اليوم)