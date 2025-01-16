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رياضة

ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الجديدة

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:10
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني أولى صفقاته الجديدة لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.
 
وبحسب صحيفة "ماركا" فإن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز تحركت لتدعيم الدفاع وحصلت على موافقة النجم الإنكليزي ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.
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وأوضحت الصحيفة، أن أرنولد البالغ 26 عاما، سينضم إلى ريال مدريد في العام الحالي والذي يشهد نهاية عقده مع ليفربول الإنكليزي.
 
وأكدت أن أرنولد سيرحل، إما في شهر كانون الثاني الجاري وإما خلال شهر حزيران المقبل عقب نهاية عقده مع الريدز، لتدعيم مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد.

ويعاني الفريق المدريدي أزمة في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة داني كارفخال بقطع في الرباط الصليبي.

ويلعب لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن، وسط انتقادات لأدائه وكثرة أخطائه الدفاعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يثق أيضا في ضم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني والذي ينتهي عقده أيضا مع الفريق البافاري بنهاية الموسم. (روسيا اليوم) 
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