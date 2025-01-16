بايرن ميونخ يقسو على هوفنهايم بخماسية نظيفة

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عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا"، بفوزه العريض على ضيفه هوفنهايم بخماسية نظيفة، الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، في الجولة السابعة عشرة للمسابقة.انتهى الشوط الأول بتقدم العملاق البافاري بثلاثية حملت توقيع ليروي ساني، والبرتغالي رافائيل جوريرو، والإنجليزي هاري كين من ركلة جزاء، في الدقائق 7، و12، و26، على التوالي.وفي الشوط الثاني واصل البايرن تفوقه على منافسه وأضاف ثنائية أخرى عبر ليروي ساني الذي سجل هدفه الشخصي الثاني، وسيرجي غنابري في الدقيقتين 48، و66.ورفع بايرن ميونخ، بهذا الفوز، رصيده إلى 42 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن ، الوصيف، فيما تجمد رصيد عند 14 نقطة بتلقيه خسارته الثالثة تواليا والتاسعة هذا الموسم ليقبع في المركز الخامس عشر.وفي مباريات أخرى، تعادل فيردر بريمن مع ضيفه هايدينهايم 3-3، وفاز شتوتغارت على لايبزيغ 2-1، وبوخوم على لي ميلر 1-0، وأوغسبورغ على مضيفه يونيون برلين 2-0. (الاناضول)