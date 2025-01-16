إيساك يقود نيوكاسل لانتصاره الـ6 تواليا بالدوري الإنجليزي

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قاد السويدي ألكسندر إيساك فريق نيوكاسل لمواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، الأربعاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في الجولة الـ21 للمسابقة.وتألق المهاجم الدولي السويدي بعد أن سجل هدفين في الدقيقتين 34، و53، وصنع الهدف الثالث لزميله أنتوني غوردون في الدقيقة 74، ليمنح فريقه سادس فوز له على التوالي.ورفع "الماكبايس" بهذا الانتصار الثمين، رصيده إلى 38 نقطة متقدما للمركز الرابع على حساب تشيلسي الذي تراجع للمركز الخامس بتعادل، الثلاثاء، مع بورنموث، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.وفي مباريات أخرى، حقق كريستال بالاس فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد، سجلهما الفرنسي جون فيليب ماتيتا ومارك غويهي في الدقيقتين 52، و78.ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 24 نقطة ليرتقي للمركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة ليظل في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب أندية المسابقة.وتغلب أستون فيلا بصعوبة على مضيفه إيفرتون بهدف دون رد، سجله الدولي الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة 51.ورفع "الفيلانز" رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، السادس، فيما تجمد رصيد "التوفيز" عند 17 نقطة في المركز السادس عشر. (الاناضول)