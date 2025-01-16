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رياضة

ريال مدريد ينتفض بعد التمديد ويتجاوز سلتا فيغو

Lebanon 24
16-01-2025 | 18:28
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اضطر ريال مدريد لبذل جهد إضافي بعد التمديد ليتمكّن من تجاوز سلتا فيغو ضمن كأس إسبانيا.
وتغلّب ريال مدريد على ضيفه سلتا فيغو 5-2 يوم الخميس والوقت الأصلي (2-2) في ثمن نهائي مسابقة كاس إسبانيا لكرة القدم.
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وتقدّم ريال مدريد بهدفي الفرنسي مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور (37 و48) وكان في طريقه لتحقيق فوز سهل إلا أنّه تراجع بشكل غريب في الدقائق الأخيرة.
وذلّل الإيفواري بامبا الفارق بداية (83) ومن ثم أدرك ماركوس ألونسو التعادل من ركلة جزاء (90+1).

ونجح البرازيلي إندريك في منح ريال مدريد التقدم مجدداً (108) قبل أن يضيف الأوروغوياني فالفيردي الهدف الرابع بعده بأربع دقائق لكن إندريك عاد ليخطف نجومية اللقاء بهدف خامس في الدقيقة 119.

وفي مباريات أخرى انتصر ريال سوسييداد على رايو فايكانو 3-1 وأوساسونا على حامل اللقب أتلتيك بيلباو 3-2.
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