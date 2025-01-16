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رياضة

"حان وقت الوداع".. كفاراتسخيليا يطوي صفحة نابولي

Lebanon 24
16-01-2025 | 23:40
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ودّع المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ناديه الحالي نابولي الخميس عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، في ضوء حديث وسائل الإعلام عن إمكانية انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
وقال الجناح الأيسر البالغ 23 عاماً دون أن يشير إلى وجهته المستقبلية: "الأمر صعب بالنسبة لي، ولكن حان وقت الوداع".
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واعترف كفاراتسخيليا بأنّه عاش "لحظات لا تصدق" و"مشاعر غير عادية".

وأكد اللاعب الجورجي متوجهاً للنادي الذي لعب معه منذ تموز 2022 أنّه كان: "شرفاً عظيماً أن يرتدي قميصه. أقول وداعاً لكم، لكنكم ستبقون دائماً في قلبي".

كما تقدم كفاراتسخيليا بتحية إلى أسطورة النادي والمنتخب الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ باريس سان جيرمان يجري مفاوضات على قدم وساق لضم كفاراتسخيليا. (بي إن سبورتس)
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