عن فسخ عقد نيمار وانضمام صلاح.. هذا ما قاله مدرب الهلال

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شهدت الأسابيع الماضية جدلا كبيرا حول مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، وصفقة انضمام المصري محمد صلاح للهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.وبعد أن رفع "الزعيم الهلالي" اسم النجم البرازيلي من "القائمة المحلية" في كانون الثاني 2024، بسبب إصابته بـ"الرباط الصليبي"، أصبحت الأخبار تتضارب الآن، بشأن إعادة تسجيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، من عدمه.وحسم جورج جيسوس مدرب الهلال، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه والفتح، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أمس الخميس، عدم تسجيل نيمار في قائمة الفريق "المحلية".وقال المدرب البرتغالي: "لن يتم تسجيل نيمار في قائمة الفريق.. اللاعب قد يتجه لاتخاذ أي خطوة تخص مستقبله!"، في إشارة إلى فسخ عقده مع الفريق الهلالي، وعدم الاكتفاء بالمشاركة في مسابقة النخبة الآسيوية فقط.وأضاف جيسوس: "لا أعتقد أننا بحاجة لأي تغييرات في قائمتنا الحالية.. أشعر بالرضاء التام عن مستوى جميع اللاعبين".وعلى جانب آخر، كشف جيسوس عن التعاقد مع صفقة وحيدة فقط، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "كانون الثاني 2025"، لتدعيم صفوف الفريق.وأشار مدرب الهلال إلى أن فريقه يبحث عن لاعب أجنبي يجيد في مركز "الجناح الهجومي"، للتعاقد معه بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي الحالي، وقيده في قائمة المحترفين "تحت السن".وعن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، والذي قيل إنه قد ينتقل للزعيم الهلالي في الميركاتو الشتوي الحالي، نفى جيسوس الأمر تماما، مع تأكيده أن النجوم العالميين الكبار من الممكن أن ينضموا إلى "الفريق الأزرق"، الصيف القادم. (روسيا اليوم)