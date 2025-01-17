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رياضة

بتهمة النصب.. رئيس نادي برشلونة يمثل أمام القضاء

Lebanon 24
17-01-2025 | 02:47
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يخضع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة للتحقيق أمام القضاء الإسباني بتهمة الاحتيال بقيمة 4.7 مليون يورو.

وتعود حيثيات هذه القضية، إلى عائلة فازت بجائزة قدرها 34 مليون يورو في اليانصيب عام 2014، تدعي أنها تلقت نصيحة من لابورتا لاستثمار جزء من أرباحها في شركة CSSB Limited، والتي كان يمثلها ويعمل كمحامي للعائلة.
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وبالفعل استثمرت العائلة مبلغ 2.4 مليون يورو في الشركة، متوقعة عائد سنوي قدره 6% لمدة 3 سنوات، لكنها تزعم أنها لم تتلق العوائد الموعودة واستردت فقط 84 ألف يورو فقط بدلا من الأرباح المتوقعة (792 ألف يورو).

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كانت شركة CSSB Limited قد تلقت الأموال وما إذا كان لابورتا قد استغل نقص معرفة العائلة المالية لحساب الشركة التي كان يمثلها.

وأوضحت العائلة أنها وثقت بمحاميها الخاص خوان لابورتا، لكنها تعتقد أن رئيس برشلونة استغلها بسبب "نقص المعرفة المالية"، لذلك تطالب الآن بإعادة العوائد على استثماراتها، بينما المحكمة تحاول معرفة ما إذا كانت شركة CSSB Limited قد تلقت الأموال التي استثمرتها العائلة أم لا.

يذكر أن لابورتا يواجه أيضا اتهامات أخرى تتعلق بالفساد الرياضي، مما يزيد من تعقيد وضعه القانوني. (روسيا اليوم)
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