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رياضة

رد الثأر.. كلاسيكو منتظر في قرعة ربع نهائي كأس الملك

Lebanon 24
17-01-2025 | 04:00
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حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (5-2) في مواجهة سيلتا فيغو، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الميرنغي ملعب "سانتياجو برنابيو"، وأكمل الميرنغي عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
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وانضم ريال مدريد إلى برشلونة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، ليغانيس، خيتافي، ريال سوسيداد، وأوساسونا، وبالتالي، فإن جميع الفرق المتأهلة تنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني بعيدا عن المفاجآت بتأهل فرق أخرى من باقي الدرجات.

وقد يلتقي برشلونة وريال مدريد مجددًا يوم الأربعاء 5 شباط المقبل في ربع نهائي كأس الملك، إذا ما أسفرت القرعة، التي ستُجرى يوم الإثنين المقبل، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت إسبانيا عن مواجهة الفريقين معا.

جدير بالذكر أن الفريق الذي يتم سحب كُرَته أولًا في القرعة سيلعب المباراة على أرضه.

أما مباريات نصف النهائي فستُقام بنظام الذهاب والإياب.

وفي حال أوقعت القرعة الريال مع برشلونة، فسيكون الكلاسيكو الثالث على التوالي هذا الموسم، حيث حقق برشلونة الفوز على أرض الريال برباعية نظيفة في ذهاب الليغا، وعاد ليحقق الفوز 5-2 في نهائي السوبر الإسباني قبل أيام في السعودية. (كووورة)
 
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