مانشستر سيتي يربط هالاند بعقد طويل الأجل

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم أن النجم النرويجي إرلينغ هالاند وقع عقدا جديدا مع النادي لمدة 9 أعوام ونصف.كان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند في حزيران 2027، لكنه الآن ملتزم بمستقبله مع النادي حتى موسم 2033 - 2034.وجاء في منشور على حساب مانشستر سيتي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، الجمعة " إرلينغ هنا ليبقى! يسعدنا أن نعلن أن إرلينغ هالاند مدد عقده في سيتي حتى عام 2034".وحقق هالاند (24 عاما) تأثيرا فوريا في مانشستر سيتي، منذ انضمامه للفريق عام 2022، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 52 هدفا في جميع المسابقات، ليسهم في تتويج النادي السماوي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.وأحرز هالاند 38 هدفا الموسم الماضي، الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي للموسم الرابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق.وقال هالاند فور الإعلان عن تمديد عقده: "أنا سعيد حقا بتوقيع عقدي الجديد وأن أتمكن من التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم".وأكد هالاند في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "مانشستر سيتي ناد خاص، مليء بالأشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين، وهو نوع البيئة التي تساعد في إخراج أفضل ما لدى الجميع".وتابع: "أود أيضا أن أشكر جوسيب (المدير الفني للسيتي الإسباني غوارديولا) وطاقمه التدريبي والزملاء في الفريق وكل شخص في النادي لأنهم جميعا ساعدوني كثيرا في العامين الماضيين، لقد جعلوا مانشستر سيتي مكانا مميزا للغاية بالنسبة لي والآن أنا مع الفريق بغض النظر عما سيحدث".