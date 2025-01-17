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رياضة

كم سيبلغ راتب "كهربا" مع الزوراء العراقي؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 09:12
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كشف مصدر في نادي الزوراء العراقي عن الراتب الذي سيحصل عليه الدولي المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد ضمه من نادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزوراء العراقي، أحمد سعيد، في تصريحات خاصة لـ"كورة بلس"، خلال الساعات الماضية، أن النادي العراقي أنهى كافة الاتفاقات مع كهربا وننتظر رد الأهلي للحصول على خدمات اللاعب.
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وقال مصدر داخل الزوراء العراقي، في تصريحات لـ"كورة بلس": "كهربا سيحصل على راتب يصل إلى حوالي 400 ألف دولار على مدار 6 أشهر فترة الإعارة".

وأكمل المصدر، قائلا: "كهربا كان يريد مبلغ أكبر منذ ذلك، ولكن في المفاوضات الفترة الأخيرة تم الوصول إلى اتفاق مع اللاعب على كافة بنود العقد".
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