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رياضة

مبابي يوجه رسالة نارية بعد فوز الريال في كأس الملك الإسباني

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:06
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وجه الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد رسالة نارية بعد الفوز على سيلتا فيغو بنتيجة 5-2 مساء أمس الخميس ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا.
وشارك مبابي أساسيا ضد سيلتا فيغو وسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر المباراة.
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ونشر مبابي صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" مشيرا بإصبعه إلى شعار ريال مدريد وعلق:" لا تعبث مع هذا الشعار" في رسالة نارية لمنافسي ريال مدريد.
وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز المثير على ملعبه "سانتياغو برنابيو".
 (روسيا اليوم)
 
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