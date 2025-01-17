مبابي يوجه رسالة نارية بعد فوز الريال في كأس الملك الإسباني

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وجه الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد رسالة نارية بعد الفوز على سيلتا فيغو بنتيجة 5-2 مساء أمس الخميس ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا.وشارك مبابي أساسيا ضد سيلتا فيغو وسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر المباراة.ونشر مبابي صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" مشيرا بإصبعه إلى شعار ريال مدريد وعلق:" لا تعبث مع هذا الشعار" في رسالة نارية لمنافسي ريال مدريد.وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز المثير على ملعبه "سانتياغو برنابيو".(روسيا اليوم)