سقوط جديد لدورتموند على يد آينتراخت فرانكفورت

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وسجل كل من هوغو إيكيتيكي (18) وأوسكار هوليند (90+2) هدفي أصحاب الأرض.ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 36 نقطة بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز العاشر مؤقتاً بـ25 نقطة.واستبعد أينتراخت فرانكفورت، مهاجمه المصري الدولي عمر مرموش من مواجهة بوروسيا دورتموند بسبب "محادثات مع ناد آخر" يُعتقد أنه مانشستر سيتي الإنكليزي.وارتبط اسم مرموش (25 عاماً) بسيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي بعد تألقه في النصف الأول من الموسم مع فرانكفورت.وقال النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "يجري أينتراخت فرانكفورت محادثات مع ناد آخر بشأن انتقال عمر مرموش. لذا، لن يكون في قائمة الفريق اليوم". (بي إن سبورتس)