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رياضة

صبّ جام غضبه على الصحافيين.. مسائل غير قانونية تلاحق لاعب ريال مدريد

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:00
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تصدر لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق فابيو كوينتراو عناوين الصحف في بلاده بعد تورطه في قضية غير قانونية تتعلق بالمأكولات البحرية.

ووفقا لصحيفة "جورنال دو نوتيسياس"، قبض على كوينتراو من قبل مسؤولي التجارة البحرية في بورتو، بعد أن اكتشفوا بحوزته أكثر من طن من المأكولات البحرية غير القانونية.
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وقبل 7 أشهر، أنشأ كوينتراو شركة صيد، لكنه لم يحصل بعد على التراخيص اللازمة لبيع المأكولات البحرية. وطالبته الهيئة البرتغالية لسلامة الأغذية والاقتصاد بالتوقف عن البيع، لكنه لم يمتثل للتعليمات، ولذا دُهم مستودعه الخاص في الميناء وضبطت المأكولات غير الموثقة في فواتير رسمية.

وعثر مفتشو الإدارة العامة للموارد الطبيعية والأمن والخدمات البحرية على نحو 12 حاوية من المياه الممتلئة بالمأكولات البحرية، وتبين أنها تضم 760 كيلوغراما دون ترخيص، مقابل 260 مرخصة.

وأمرت السلطات لاعب منتخب البرتغال، الذي اعتزل كرة القدم في 2021، بإغلاق مشروعه.
 
واضطر الظهير الأيسر إلى إلقاء 760 كيلوغرامًا في البحر، بينما يبحث المفتشون عن 260 كيلوغرامًا المتبقية، والتي ستتلف أو يُتبرع بها لمنظمة خيرية.

وصاحب 36 عامًا صبّ جام غضبه على الصحفيين الموجودين في مكان الحادثة، ومن ثم لحق به أحدهم إلى البيت فتعرض لتهديدات وكلمات غاضبة من كوينتراو الذي قال له "ألم تر الأخبار؟ لا ترتكب الخطأ نفسه، لا تُصور منزلي، أحذرك". (الجزيرة)

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