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رياضة
أموال كثيرة جدًا.. إليكم كم يتقاضى هالاند يوميا من السيتي
Lebanon 24
18-01-2025
|
04:00
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سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند رقما قياسيا في نادي مانشستر سيتي والدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في حين قارن مدربه بيب غوارديولا بينه وبين ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق.
ووقع هالاند (24 عاما) الجمعة عقدا جديدا مع مانشستر سيتي لمدة 9 أعوام ونصف العام، وهو أطول عقد في الدوري الإنكليزي الممتاز، حسب سكاي سبورت.
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وذكر موقع "ذا صن" البريطاني أن النجم النرويجي سيحصل الآن على نحو 600 ألف يورو أسبوعيًا، بما يتجاوز 30 مليونًا في العام الواحد وتمديده إلى العقد الجديد بالكامل، حتى عام 2034، بإجمالي أرباح تبلغ نحو 310 ملايين يورو حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2024.
وبالذهاب أبعد من ذلك بقليل، يمكنك حساب الأموال التي سيحصل عليها هالاند في الساعة حسب "ذا صن" بنحو 3500 يورو. (الجزيرة)
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