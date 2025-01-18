ضربة لريال مدريد في سوق الانتقالات

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أوشكت إدارة نادي بايرن ميونخ على توجيه ضربة لطموحات ريال مدريد في سوق الانتقالات، بحرمانه من هدفه لتدعيم الفريق.وكانت تقارير صحفية قد أفادت خلال الفترة الماضية بأن النادي الملكي يخطط لضم الدولي الكندي ألفونسو ديفيز نجم البايرن، في صفقة مجانية بنهاية الموسم الحالي.وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" اليوم الجمعة، عن قرب اتفاق بايرن ميونخ مع لاعبه على تجديد عقده.وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يسعى الطرفان للاتفاق عليها قبل التوقيع على عقد جديد.وأشارت إلى أن المفاوضات الجارية تمهد لتوقيع الظهير الأيسر على عقد لمدة 4 سنوات.ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن اليوم شهد اجتماعا مثمرا بين وكيل اللاعب ومسؤولي بايرن، نتج عنه تحسين بعض البنود المالية في العقد الجديد.وكان ديفيز (24 عاما) انضم إلى النادي الألماني في صيف 2018، قادما من فانكوفر وايتكابس الكندي مقابل 13.5 مليون دولار.وثبت ديفيز نفسه في تشكيل الفريق البافاري بعدما تحول من جناح إلى ظهير، ليصبح ركيزة أساسية بالنسبة لبطل ألمانيا التاريخي. (كووورة)