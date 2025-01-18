Advertisement

رياضة

ضربة لريال مدريد في سوق الانتقالات

Lebanon 24
18-01-2025 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1307892-638727855263490920.png
Doc-P-1307892-638727855263490920.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوشكت إدارة نادي بايرن ميونخ على توجيه ضربة لطموحات ريال مدريد في سوق الانتقالات، بحرمانه من هدفه لتدعيم الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت خلال الفترة الماضية بأن النادي الملكي يخطط لضم الدولي الكندي ألفونسو ديفيز نجم البايرن، في صفقة مجانية بنهاية الموسم الحالي.
Advertisement

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" اليوم الجمعة، عن قرب اتفاق بايرن ميونخ مع لاعبه على تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يسعى الطرفان للاتفاق عليها قبل التوقيع على عقد جديد.

وأشارت إلى أن المفاوضات الجارية تمهد لتوقيع الظهير الأيسر على عقد لمدة 4 سنوات.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن اليوم شهد اجتماعا مثمرا بين وكيل اللاعب ومسؤولي بايرن، نتج عنه تحسين بعض البنود المالية في العقد الجديد.

وكان ديفيز (24 عاما) انضم إلى النادي الألماني في صيف 2018، قادما من فانكوفر وايتكابس الكندي مقابل 13.5 مليون دولار.

وثبت ديفيز نفسه في تشكيل الفريق البافاري بعدما تحول من جناح إلى ظهير، ليصبح ركيزة أساسية بالنسبة لبطل ألمانيا التاريخي. (كووورة)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2025-01-18
00:00 | 2025-01-18
23:00 | 2025-01-17
15:00 | 2025-01-17
12:06 | 2025-01-17
09:12 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24