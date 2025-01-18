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رياضة

صلاح يستعد لمغادرة ليفربول..ما علاقة هالاند؟

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:18
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن قرار مانشستر سيتي بتجديد عقد لاعبه النرويجي إرلينغ هالاند حتى عام 2034 سيضع ضغوطًا كبيرة على إدارة ليفربول في مفاوضاتها لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، الذي أصبح قريبًا من الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.
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ودخل صلاح الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه مجاناً بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه بشأن التجديد حتى الآن.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن تجديد هالاند مع مانشستر سيتي، والذي تشير التقارير إلى أنه سيتقاضى راتباً يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، سيؤثر على مفاوضات صلاح مع إدارة ليفربول، إذ يقدم النجم المصري مستويات مميزة مع ناديه رغم بلوغه 32 عاماً.

وأضافت الصحيفة: يعزز قرار مانشستر سيتي بدفع مبالغ طائلة إلى هالاند لمدة عشر سنوات، أي حتى سن 34 عامًا، موقف صلاح في التفاوض مع ناديه، إذ سيتمسك اللاعب بموقفه ومطالبه في المفاوضات.

ويواجه مُلاك ليفربول أزمة تتمثل في تجديد عقد صلاح البالغ عمره 32 عاماً، إذ لا يرغب النادي في منحه عقدا لأكثر من عام في ظل رغبته بتقاضي نفس راتبه الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني.

ولا يزال مستقبل صلاح مجهولاً، ورغم أن النجم المصري يمر بأفضل فتراته في مسيرته، حيث سجل 21 هدفا الموسم الحالي وصنع 17 بكافة المسابقات حتى الآن. (العربية) 
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