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رياضة

جيمي كاراغر يعترف: كدت أصفع لاعب "ليفربول" لهذا السبب!

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:29
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أقر جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، بأنه شعر برغبة في صفع زميله السابق في الفريق الإسباني ألفارو أربيلوا، بسبب تقدمه للهجوم في إحدى المباريات، قبل أن يتراجع عن تصرفه ويعتذر لاحقاً.

وقال كاراغر لشبكة "سكاي سبورتس": كنت في ملعب كرة قدم وكدت أضرب أحد زملائي في الفريق، أو أضرب أربيلوا. الآن لا أتذكر هذه الأشياء بفخر، لكن كان من المفترض أن يحدث هذا دائمًا في مرحلة ما أو أخرى لأنني شديد التركيز.
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وأضاف: لقد حدث لي ذلك عدة مرات حيث اضطررت إلى الاعتذار أمام غرفة الملابس. كدت أدخل في شجار مع زميلي في الفريق. كان أربيلوا يتقدم كثيرًا، كنت بحاجة إليه للبقاء في الخلف.

وزاد: لذا كدنا نتشاجر على أرض الملعب ثم بعد المباراة قلت لنفسي إن الأمر كان مبالغًا فيه بعض الشيء، لكني حاولت الاعتذار بعد المباراة وألقى أربيلوا يدي، لذا فقدت صوابي مرة أخرى قليلاً.

وختم: في اليوم التالي قال لي المدرب: عليك الاعتذار أمام الفريق بأكمله، وفي بعض الأحيان عليك فقط أن تعتذر، ثم تمضي قدمًا وتنسى الأمر. (العربية) 
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