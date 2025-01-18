أثناء حرائق كاليفورنيا.. سرقة ألقاب أسطورة تنس





ويعاني الساحل الغربي الأميركي من نيران بدأت في السابع من يناير الحالي، أحرقت 40 ألف و697 فدانا فيما لقي 27 شخصا حتفهم.

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وتقيم أسطورة الزوجي للسيدات السابقة بام شرايفر في لوس أنجليس وبسبب احتراق منزلها باتت تقيم في فندق إلا أنها وقعت ضحية عملية نهب. تعرضت نجمة التنس السابقة بام شرايفر للسرقة أثناء حرائق كاليفورنيا التي اجتاحت الساحل الغربي لأميركا، إذ نهبت جميع جوائزها التي حققتها وهي لاعبة.ويعاني الساحل الغربي الأميركي من نيران بدأت في السابع من يناير الحالي، أحرقت 40 ألف و697 فدانا فيما لقي 27 شخصا حتفهم.وتقيم أسطورة الزوجي للسيدات السابقة بام شرايفر في لوس أنجليس وبسبب احتراق منزلها باتت تقيم في فندق إلا أنها وقعت ضحية عملية نهب.

وكتبت البطلة الأميركية عبر حسابها على منصة "إكس" أن جميع جوائزها قد سُرقت أثناء الحرائق: أنا وابني في مركز الشرطة للإبلاغ عن سرقة سيارتنا من ساحة انتظار الفندق الذي أخلينا إليه عندما اندلعت الحرائق. كانت أهم جوائزي في هذه السيارة، أوقفناها هناك حتى نتمكن من العودة إلى المنزل بأمان.



وسبق لشرايفر أن كانت المصنفة الثالثة عالميا في 1984 وفوزها بـ22 بطولة كبرى في الزوجي 5 منها في رولان غاروس، وذهبية أولمبياد سول 1988.