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رياضة

رونالدو يعاني مع النصر.. ومطالبات بعدم التجديد له

Lebanon 24
19-01-2025 | 08:00
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يرى حسين عبد الغني أسطورة نادي النصر السعودي السابق أنه لا يتوجب على إدارة النادي الحالية تجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد "العالمي" مع الفريق.
 
وانضم رونالدو إلى النصر في كانون الثاني 2023 بعقد لمدة سنتين ونصف حتى 30 حزيران 2025 وسط تأكيدات على اقتراب التجديد معه لمدة موسم رياضي آخر.
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وسقط النصر بفخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام التعاون مساء الجمعة الماضي في ختام مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وقال حسين عبد الغني مساء أمس السبت في تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري النصر لا يحتاج رونالدو فنيا، وعلى الإدارة التعاقد مع مهاجم جديد في الوقت الراهن".
 
من جانبه يرى محمد نور أسطورة نادي الاتحاد السابق أن "العالمي عاني من مشاكل عدة تسببت في تدهور نتائجه وقال في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد طموح واضح لدى لاعبي النصر، والفريق يحتاج تدعيمات ويحتاج أيضا تغيير عقلية اللاعبين، والكل للأسف يعول على اللاعبين المحترفين وأبرزهم كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "حتى رونالدو الذي أشدنا به سابقا وقلنا إنه يقاتل في الملعب رغم سنه لم يعد لديه طموح وشعف كما كان، ويبدو أن مجموعة الفريق ليسوا على قلب رجل واحد". (روسيا اليوم) 
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