بطل دوري أبطال أوروبا ينضم إلى الجيش في بلاده

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انضم فوران مالودا بطل الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا سابقا إلى صفوف جيش غويانا الفرنسية ضابطا في أحد الفيالق.ويعرف مالودا الذي بدأ مسيرته في 1996 وأنهاها في 2018، بتحقيقه عددا من البطولات الكبرى مع ليون الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم 2006 مع منتخب فرنسا.وأعلن هن انضمام مالودا إلى فوج المشاة الثالث في جيش غويانا الفرنسية، حيث ينحدر نجم تشيلسي السابق، لينقل قيمه والتزامه إلى فئة الشبان في الجيش. (العربية)