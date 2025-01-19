Advertisement

رياضة

استعداداً لرحيله "المحتمل".. من سيكون بديل صلاح؟

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1308445-638728974750791753.jpg
Doc-P-1308445-638728974750791753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وضع نادي ليفربول أعينه على بديل محتمل لنجمه المصري محمد صلاح الذي قد يغادر أسوار النادي، خاصة أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن عقده المنتهي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد هداف نادي ليفربول الصيف المقبل بعد إكماله 8 أعوام مع "الريدز" قادما من نادي روما الإيطالي.
Advertisement
 
ودخل صلاح في مفاوضات تجديد عقده مع فريقه ليفربول بيد أنه لم يتخذ قرارا بعد وفقا للأنباء هو وزميلاه الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك، ما دعا النادي الإنجليزي إلى إيجاد بديل له بحسب موقع "فيتشاخيس" الإسباني.

ونشر الموقع الإسباني خبر رغبة ليفربول بالتعاقد مع المغربي إبراهيم دياز ليخلف المصري في الفريق خاصة أن المدرب أرنه سلوت أبدى إعجابه به سابقا رغم اعترافه بأهمية بقاء صلاح.

ووصف سلوت صلاح بأنه "أكبر وأفضل مهاجم في تاريخ ليفربول المعاصر: وأنه "لاعب وشخص رائع ورياضي مميز بالإضافة إلى أنه أفضل سفير للبلد الذي يمثله".
 
ومع تزايد الشكوك حول رغبة صلاح بالبقاء من عدمه أبان "فيتشاخيس" أن دياز هو أحد أهم أسماء صلاح البديلة في ليفربول بناء على أرقامه المميزة رغم مشاركاته المتباينة سواء مع ريال مدريد الإسباني حيث يلعب أم ميلان الإيطالي في السابق. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:37 | 2025-01-19
13:04 | 2025-01-19
08:13 | 2025-01-19
08:00 | 2025-01-19
05:30 | 2025-01-19
03:44 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24