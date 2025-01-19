مانشستر سيتي يسجل "نصف دزينة" في شباك إبسويتش تاون

ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بمضيفه إبسويتش تاون (6-0) في عقر داره في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تألق النجم الإنجليزي فيل فودين بإحرازه هدفين الأول والثالث في الدقيقتين (27 و42) بينما تكفل بتسجيل الأهداف الربعة الأخرى كل من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والبلجيكي جيريمي دوكو، والنرويجي يرلنغ هالاند، والإنجليزي جيمس ميكاتي في الدقائق (30، 49، 57، 69) على الترتيب.



وعاد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، بذلك إلى سكة الانتصارات ورفع رصيده إلى 38 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة فريق تشيلسي وضيفه وولفرهامبتون مساء يوم الاثنين، في ختام مباريات هذه الجولة أيضا.



في المقابل توقف رصيد نادي إبسويتش تاون عند 16 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب. (روسيا اليوم)