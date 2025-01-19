Advertisement

رياضة

مانشستر سيتي يسجل "نصف دزينة" في شباك إبسويتش تاون

Lebanon 24
19-01-2025 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1308542-638729195344250054.jpg
Doc-P-1308542-638729195344250054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بمضيفه إبسويتش تاون (6-0) في عقر داره في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
تألق النجم الإنجليزي فيل فودين بإحرازه هدفين الأول والثالث في الدقيقتين (27 و42) بينما تكفل بتسجيل الأهداف الربعة الأخرى كل من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والبلجيكي جيريمي دوكو، والنرويجي يرلنغ هالاند، والإنجليزي جيمس ميكاتي في الدقائق (30، 49، 57، 69) على الترتيب.

وعاد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، بذلك إلى سكة الانتصارات ورفع رصيده إلى 38 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة فريق تشيلسي وضيفه وولفرهامبتون مساء يوم الاثنين، في ختام مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل توقف رصيد نادي إبسويتش تاون عند 16 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب. (روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:04 | 2025-01-19
10:30 | 2025-01-19
08:13 | 2025-01-19
08:00 | 2025-01-19
05:30 | 2025-01-19
03:44 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24