أفضل دوري في العالم لعام 2024

نشر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم IFFHS تصنيفه السنوي لأقوى بطولات عام 2024 على موقعه الإلكتروني الأحد، بناء على إحصاءات الدوريات منذ 1 كانون الثاني وحتى 31 كانون الاول.

وحصل الدوري الإيطالي، على لقب أفضل بطولة دوري في العالم لعام 2024 للعام الثاني على التوالي، وللمرة الـ13 في تاريخ التصنيف السنوي الذي أطلقه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم منذ عام 1991، متفوقا على الليغا والبريميرليغ والبوندسليغا.

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وتقدم الدوري الإسباني إلى المركز الثاني خلف الكالتشيو.وجاء الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، محتفظا بمكانه ضمن المراكز الثلاثة الأولى لمدة 8 سنوات متتالية.وجاء الدوري البرازيلي في المركز الرابع مثل العام الماضي، متقدما على الدوري الألماني والدوري الأرجنتيني للمحترفين الذي تقدم 4 مراكز.فيما احتفظ الدوري البرتغالي بالمركز السابع متقدما على الدوري الفرنسي الذي خسر مركزين لهذا العام.وحافظ الدوري البلجيكي على مركزه في قائمة التصنيف تاسعا متقدما على الدوري الهولندي الذي تراجع وأغلق قائمة العشرة الأوائل.واحتل الدوري الروسي الممتاز (RPL) المركز 73.علما أن المنتخبات والأندية الروسية لا تشارك في البطولات الدولية بسبب العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتلعب المنتخبات والفرق الروسية مباريات ودية فقط.