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رياضة

بالصورة... وفاة معلق رياضي شهير بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
20-01-2025 | 07:27
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توفي  المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني. 

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر موقع "إكس" الخبر، قائلا: "وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني".

واعتزل الشربيني الوسط الرياضي، ودخل في صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.
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ولعب ميمي، المولود فى 26 تموز 1937، في صفوف الأهلي خلال فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية في تاريخ المارد الأحمر. (روسيا اليوم)
 
 
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