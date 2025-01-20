بالصورة... وفاة معلق رياضي شهير بعد صراع مع المرض

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توفي المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني.وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر موقع "إكس" الخبر، قائلا: "وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني".واعتزل الشربيني الوسط الرياضي، ودخل في صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.ولعب ميمي، المولود فى 26 تموز 1937، في صفوف الأهلي خلال فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية في تاريخ المارد الأحمر. (روسيا اليوم)