مواجهات نارية.. هذه قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، نتائج قرعة ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن الموسم الحالي 2024-2025.وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة لبرشلونة أمام فالنسيا على ملعب "ميستايا"، بينما يصطدم ريال مدريد بليغانيس خارج الديار.في الوقت الذي يصطدم فيه أتلتيكو مدريد مع خيتافي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بينما يحل أوساسونا ضيفا على ريال سوسيداد.ومن المقرر أن تقام مواجهات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2024-2025، أيام 4 و5 و6 شباط المقبل.وستكون مواجهات هذا الدور من المسابقة من مباراة واحدة فقط.وجاءت نتائج القرعة كالآتي:فالنسيا × برشلونة (ميستايا)لجيانيس × ريال مدريد (بوتاركي)أتلتيكو مدريد × خيتافي (ميتروبوليتانو)سوسيداد × أوساسونا (أنويتا).