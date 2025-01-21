رجل أعمال شهير يخدع نجم الأهلي المصري.. اليكم ما جرى

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، رجل أعمال شهير، اتهمه محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، بالاستيلاء على 13 مليونا بزعم جلب سيارة فارهة له من الخارج.

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في التفاصيل، دفع اللاعب المصري لرجل الأعمال مبلغ 13 مليون جنيه، مقابل استيراد سيارة فاخرة من الخارج، لكن فوجئ أفشة بأن الرجل استولى على المبلغ دون تسليمه السيارة، الأمر الذي دفع أفشة إلى تحرير محضر بالواقعة.وتقدم محمد مجدي أفشة، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 10 ملايين جنيه.وأعطى لاعب النادي الأهلي المبلغ نظير شيكات بنكية، إلا أن رجل الأعمال لم يفِ بوعده، واستولى على أمواله، على الرغم من وعده أكثر من مرة بجلبها له، كما أنه ماطل في رد المبلغ.من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل الأعمال المتهم والذي يعمل في مجال الاستثمار العقاري وطليق إحدى الإعلاميات المثيرة للجدل، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال لاعب النادي الأهلي.كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مجدي أفشة لسماع أقواله حول الواقعة وعقب الانتهاء من سماع أقواله قررت جهات التحقيق بصرف اللاعب من سرايا النيابة، كما أمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات.يُذكر أن محمد مجدي أفشة، 28 عاماً، سجل 3 أهداف وصنع مثلها في 17 مباراة بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري.