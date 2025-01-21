19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
1
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رجل أعمال شهير يخدع نجم الأهلي المصري.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
21-01-2025
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، رجل أعمال شهير، اتهمه محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، بالاستيلاء على 13 مليونا بزعم جلب سيارة فارهة له من الخارج.
في التفاصيل، دفع اللاعب المصري لرجل الأعمال مبلغ 13 مليون جنيه، مقابل استيراد سيارة فاخرة من الخارج، لكن فوجئ أفشة بأن الرجل استولى على المبلغ دون تسليمه السيارة، الأمر الذي دفع أفشة إلى تحرير محضر بالواقعة.
Advertisement
وتقدم محمد مجدي أفشة، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 10 ملايين جنيه.
وأعطى لاعب النادي الأهلي المبلغ نظير شيكات بنكية، إلا أن رجل الأعمال لم يفِ بوعده، واستولى على أمواله، على الرغم من وعده أكثر من مرة بجلبها له، كما أنه ماطل في رد المبلغ.
في مجال الاستثمار.. وطليق إعلامية مشهورة
من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل الأعمال المتهم والذي يعمل في مجال الاستثمار العقاري وطليق إحدى الإعلاميات المثيرة للجدل، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال لاعب النادي الأهلي.
كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مجدي أفشة لسماع أقواله حول الواقعة وعقب الانتهاء من سماع أقواله قررت جهات التحقيق بصرف اللاعب من سرايا النيابة، كما أمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن محمد مجدي أفشة، 28 عاماً، سجل 3 أهداف وصنع مثلها في 17 مباراة بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
13:24 | 2025-01-20
20/01/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
11:50 | 2025-01-20
20/01/2025 11:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
01:59 | 2025-01-21
21/01/2025 01:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت 3 مرّات... ممثلة لبنانيّة في السعوديّة مع زوجها المنتج (صور وفيديو)
Lebanon 24
تزوّجت 3 مرّات... ممثلة لبنانيّة في السعوديّة مع زوجها المنتج (صور وفيديو)
08:21 | 2025-01-20
20/01/2025 08:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
14:10 | 2025-01-20
20/01/2025 02:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:00 | 2025-01-21
ريال مدريد يحسم صفقة أرنولد
01:27 | 2025-01-21
جماهير برشلونة تهدد مدربا بالقتل.. اليكم التفاصيل
23:00 | 2025-01-20
هل يحق لمرموش المشاركة مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟
16:00 | 2025-01-20
أرقام يوسف بلايلي تحرج بيتكوفيتش
14:00 | 2025-01-20
نيمار إلى سانتوس؟
12:00 | 2025-01-20
"عار وفضيحة".. لابورتا ينفجر ضد التحكيم
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
21/01/2025 14:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
21/01/2025 14:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
21/01/2025 14:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24