ريال مدريد يحسم صفقة أرنولد

حسم نادي ريال مدريد، صفقة الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، خلال الصيف المقبل.



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وقال رامون ألفاريز دي مون، الصحفي الشهير ب"راديو ماركا" على قناته بشبكة "يوتيوب": "ترينت ألكسندر أرنولد وقع بالفعل مع ريال مدريد، سيكون لاعبا في الفريق الملكي خلال الموسم المقبل". وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي ناد مجانا، بدءا من كانون الثاني الجاري.وقال رامون ألفاريز دي مون، الصحفي الشهير ب"راديو ماركا" على قناته بشبكة "يوتيوب": "ترينت ألكسندر أرنولد وقع بالفعل مع ريال مدريد، سيكون لاعبا في الفريق الملكي خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "بكل تأكيد. كل ما يجب توقيعه قد تم بالفعل. بالطبع سيتم نفي ذلك، كما حدث في السابق مع كيليان مبابي، وأنطونيو روديغر، وغيرهم".



وتابع: "أرنولد، على عكس ألفونسو ديفيز، لم يكن يفكر سوى في ليفربول، أو ريال مدريد فقط.. ولم يكن يضغط على ناديه للحصول على أعلى راتب ممكن". (كووورة)