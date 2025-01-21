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رياضة

أول تعليق لزوجة غوارديولا بعد الطلاق المفاجئ

Lebanon 24
21-01-2025 | 09:02
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كسرت كريستينا سيرا، زوجة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، صمتها بعد انفصالها المفاجئ عن المدرب بعد علاقة استمرت نحو 30 عامًا.
 
 
وفي أول تصريح لها، أكدت كريستينا أنها تشعر بسعادة كبيرة، مشيرة إلى أن كل شيء على ما يرام بعد الطلاق، لكنها رفضت التحدث عن تفاصيل السبب وراء الانفصال. يذكر أن الشائعات حول توتر العلاقة بدأت منذ عودة كريستينا إلى برشلونة في 2019 للتركيز على أعمالها التجارية.
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بدوره، لم يدل بيب غوارديولا بأي تصريحات عن انفصاله عن كريستينا سيرا بعد علاقة زوجية دامت 30 عاما وأنجبا خلالها 3 أبناء أكبرهم صوفيا البالغة من العمر 24 عاما.
 
وتحدثت تقارير عن أن قرار بيب بالبقاء في مانشستر سيتي حتى 2027 قد يكون وراء انفصالهما. (ارم نيوز)

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